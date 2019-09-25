БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 26 СЕНТЯБРЯ

17:31 25.09.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 26 сентября с 7.30 до 12.00 регламентные работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистемы «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для физических лиц.