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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 26 СЕНТЯБРЯ
17:31 25.09.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 26 сентября с 7.30 до 12.00 регламентные работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистемы «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для физических лиц.
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