БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ

16:47 25.09.2019 ОАО «Белинвестбанк» с 24 сентября изменило размер лимитов на расходные операции с использованием карточек банка в Интернет-банкинге при получении сеансового ключа на адрес электронной почты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись безналичных платежей (за исключением операций погашения кредита ОАО «Белинвестбанк»), а также переводов денег с карточки на карточку другого лица или карточку другого банка на общую сумму 20 рублей в сутки. Эти изменения касаются только тех клиентов, которые пользуются входом в личный кабинет по сеансовому ключу, поступившему на адрес электронной почты.