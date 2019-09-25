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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ
16:47 25.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 24 сентября изменило размер лимитов на расходные операции с использованием карточек банка в Интернет-банкинге при получении сеансового ключа на адрес электронной почты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись безналичных платежей (за исключением операций погашения кредита ОАО «Белинвестбанк»), а также переводов денег с карточки на карточку другого лица или карточку другого банка на общую сумму 20 рублей в сутки.
Эти изменения касаются только тех клиентов, которые пользуются входом в личный кабинет по сеансовому ключу, поступившему на адрес электронной почты.
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