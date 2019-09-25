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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКТИВЫ БТА БАНКА ЗА ДВА ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В 3 РАЗА
15:16 25.09.2019
ЗАО «БТА Банк» за август 2017 г. – август 2019 г. нарастило активы в 2,7 раза до 280 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер кредитного портфеля по отношению к августу 2017 года вырос более чем в 3 раза. При этом доля проблемной задолженности остается на низком уровне, находясь существенно ниже среднего показателя по системе.
Так, розничный бизнес обеспечил 8-кратный рост кредитного портфеля в отчетном периоде, количество активных клиентов физических лиц увеличилось более чем в 2 раза. Корпоративный кредитный портфель банка также показывает динамичный рост. Общий объем кредитного портфеля юридических лиц вырос в 2 раза – до 90 млн руб. Количество клиентов юридических лиц выросло более чем на 20%.
«Мы постоянно внедряем новые банковские продукты и сервисы, делающие обслуживание в нашем банке максимально комфортным и удобным для каждого клиента, выполняя при этом все регулятивные требования, установленные Национальным банком Республики Беларусь. Отдельно хочется отметить, что за указанный период в финансовой деятельности банка не было выявлено ни одного случая нарушений установленных требований регулятора, что благоприятно повлияло на доверие к ЗАО «БТА Банк» со стороны корпоративных и розничных клиентов», – отметил член правления, начальник управления финансового контроллинга ЗАО «БТА Банк» Павел Головач.
Депозитный портфель банка за последние 2 года вырос в 3,5 раза, обеспечив активный рост как срочных средств клиентов, так и остатков на текущих счетах.
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