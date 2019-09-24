|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
12:25 25.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 25 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный», сроком 35 дней – СР-0,8 (8,7%), сроком 370 дней – СР+2,5 (12%) годовых;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с переменной процентной ставкой, сроком 370 дней – СР+2,35 (11,85%) годовых;
безотзывный «Максимум» - СР+2,35 (11,85%) годовых.
Кроме этого, с 25 сентября заключение договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой в белорусских рублях не осуществляется.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2019
Курсы в банках
на 25.09.2019
Конвертация в банках
на 25.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте