БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

12:25 25.09.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 25 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный», сроком 35 дней – СР-0,8 (8,7%), сроком 370 дней – СР+2,5 (12%) годовых; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с переменной процентной ставкой, сроком 370 дней – СР+2,35 (11,85%) годовых; безотзывный «Максимум» - СР+2,35 (11,85%) годовых. Кроме этого, с 25 сентября заключение договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой в белорусских рублях не осуществляется.