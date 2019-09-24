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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
12:25 25.09.2019

ОАО «Белагропромбанк» с 25 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный», сроком 35 дней – СР-0,8 (8,7%), сроком 370 дней – СР+2,5 (12%) годовых;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с переменной процентной ставкой, сроком 370 дней – СР+2,35 (11,85%) годовых;

безотзывный «Максимум» - СР+2,35 (11,85%) годовых.

Кроме этого, с 25 сентября заключение договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой в белорусских рублях не осуществляется.
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