БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ БЕЛКАРТ И БЕЛКАРТ-MAESTRO НЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 24-25 СЕНТЯБРЯ

17:24 24.09.2019 В Беларуси с 19.00 24 сентября до 4.00 25 сентября будут проводиться технологические работы в системе обслуживания банковских платежных карт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Идея Банк», в это время не будут проходить операции с платежными картами БЕЛКАРТ и БЕЛКАРТ-Maestro на территории Беларуси.