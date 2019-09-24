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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ БЕЛКАРТ И БЕЛКАРТ-MAESTRO НЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 24-25 СЕНТЯБРЯ
17:24 24.09.2019
В Беларуси с 19.00 24 сентября до 4.00 25 сентября будут проводиться технологические работы в системе обслуживания банковских платежных карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Идея Банк», в это время не будут проходить операции с платежными картами БЕЛКАРТ и БЕЛКАРТ-Maestro на территории Беларуси.
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