|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:12 24.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 24 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
в долларах США:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - 0,5% годовых сроком размещения на 370 дней;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,15% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 1% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 1% годовых;
в евро:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,15% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 0,15% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 0,4% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 0,3% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 0,3% годовых;
в российских рублях:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 1,75% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 2,75% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 2,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 2,5% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2019
Курсы в банках
на 24.09.2019
Конвертация в банках
на 24.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте