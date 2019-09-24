БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

16:12 24.09.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 24 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: в долларах США: вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - 0,5% годовых сроком размещения на 370 дней; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,15% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 1% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный «Максимум» - 1% годовых; в евро: вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,15% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 0,15% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 0,4% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 0,3% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный «Максимум» - 0,3% годовых; в российских рублях: вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 1,75% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 2,75% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 2,5% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный «Максимум» - 2,5% годовых.