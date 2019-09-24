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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:12 24.09.2019

ОАО «Белагропромбанк» с 24 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:

в долларах США:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - 0,5% годовых сроком размещения на 370 дней;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,15% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 1% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 1% годовых;

в евро:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,15% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 0,15% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 0,4% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 0,3% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 0,3% годовых;

в российских рублях:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 1,75% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 2,75% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – до 2,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 2,5% годовых.
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