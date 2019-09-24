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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС SAMSUNG PAY ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК MASTERCARD
15:44 24.09.2019

«Приорбанк» ОАО запустило сервис Samsung Pay для владельцев карточек Mastercard. Те, кто успеют привязать их к приложению по 28 сентября, смогут получить 5 рублей на свой счет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, к одному устройству можно привязать до 10 банковских карт. Для оплаты надо поднести смартфон или умные часы к терминалу. Расчет происходит мгновенно, как если бы пользователь использовал обычную банковскую карту.

Благодаря Samsung Pay с помощью смартфона можно рассчитаться в любой торговой точке или интернете. Вводить при этом реквизиты карточки не требуется. Технология Samsung MST позволяет рассчитываться даже на терминалах, которые не поддерживают бесконтактную оплату.

Сервис обеспечивает полную безопасность операций. Вместо номера карты используется токен – случайно сгенерированный цифровой код. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения. Встроенная система безопасности Samsung Knox защищает данные на устройствах независимо от операционной системы.

«Мы решили расширить возможности оплаты для белорусов. Теперь они могут свободно рассчитываться смартфоном или часами с помощью сервиса Samsung Pay. Причем это можно делать не только в магазинах или кафе, но и в интернете или метро. Все это позволяет совершать покупки или другие оплаты с большим комфортом», – отмечают в Приорбанке.
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