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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ИП
14:25 24.09.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» запускает новый пакет услуг без абонентской платы для ИП – «Бизнес: ЛЕГКИЙ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиент платит 1% от входящих поступлений на счет. Остальное – бесплатно. Если сумма зачислений на счет больше 5000 рублей в месяц, то тариф за зачисление – 0%.
Условия пакета услуг:
мобильное приложение «Бизнес. Дабрабыт» - доступ к счету 24/7 со смартфона или планшета;
неограниченное количество платежей в белорусских рублях;
зачисление заработной платы – 0%;
карта для личных расходов;
корпоративная карта для оплаты хозяйственных расходов;
торговая площадка для валютно-обменных операций;
сервис control для проверки своих контрагентов.
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