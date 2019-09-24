ОАО «Банк Дабрабыт» запускает новый пакет услуг без абонентской платы для ИП – «Бизнес: ЛЕГКИЙ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиент платит 1% от входящих поступлений на счет. Остальное – бесплатно. Если сумма зачислений на счет больше 5000 рублей в месяц, то тариф за зачисление – 0%.

Условия пакета услуг:

мобильное приложение «Бизнес. Дабрабыт» - доступ к счету 24/7 со смартфона или планшета;

неограниченное количество платежей в белорусских рублях;

зачисление заработной платы – 0%;

карта для личных расходов;

корпоративная карта для оплаты хозяйственных расходов;

торговая площадка для валютно-обменных операций;

сервис control для проверки своих контрагентов.