ОАО «АСБ Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая выступают за расширение сфер двустороннего сотрудничества и реализации перспективных проектов. Эти темы стали главными в ходе встречи руководства Беларусбанка с делегацией китайского банка во главе с вице-президентом Чжоу Чинюем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках переговоров в головном офисе в Минске особый акцент стороны сделали на поиск новых направлений устойчивого развития отношений Беларуси и Китая в финансовой сфере.

«На китайском рынке Беларусбанк активно работает уже более 10 лет. Данное направление деятельности носит стратегический характер. Нами проводится системная работа по улучшению и расширению возможностей организации внешнего фондирования экономики Беларуси. Мне приятно отметить, что Государственный банк развития Китая является для нас не только важным кредитором, но и партнером на китайском рынке. Наше сотрудничество помимо коммерческого аспекта уже давно переросло в тесные дружеские отношения», - отметил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

В рамках двусторонних встреч стороны обсудили итоги визита государственной делегации Беларусь в КНР, которая приняла участие в форуме международного сотрудничества «Пояс и Путь» в апреле этого года. В составе официальной делегации нашей страны Пекин также посетило руководство Беларусбанка.

С Государственным банком развития Китая за время партнерства подписан ряд совместных соглашений в финансовой сфере. Крупнейшим из них является привлечение в 2016 году экспортного кредита в объеме 1,4 млрд долларов США для финансирования строительства горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

Благодаря тесному сотрудничеству двух сторон Беларусбанк имеет возможность на постоянной основе принимать участие в тематических семинарах, которые проводит Государственный банк развития Китая по направлению Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Данные мероприятия являются уникальной площадкой диалога по вопросам межбанковского сотрудничества.