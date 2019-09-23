|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ КИТАЯ ПРОДОЛЖАТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
11:52 24.09.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая выступают за расширение сфер двустороннего сотрудничества и реализации перспективных проектов. Эти темы стали главными в ходе встречи руководства Беларусбанка с делегацией китайского банка во главе с вице-президентом Чжоу Чинюем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках переговоров в головном офисе в Минске особый акцент стороны сделали на поиск новых направлений устойчивого развития отношений Беларуси и Китая в финансовой сфере.
«На китайском рынке Беларусбанк активно работает уже более 10 лет. Данное направление деятельности носит стратегический характер. Нами проводится системная работа по улучшению и расширению возможностей организации внешнего фондирования экономики Беларуси. Мне приятно отметить, что Государственный банк развития Китая является для нас не только важным кредитором, но и партнером на китайском рынке. Наше сотрудничество помимо коммерческого аспекта уже давно переросло в тесные дружеские отношения», - отметил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.
В рамках двусторонних встреч стороны обсудили итоги визита государственной делегации Беларусь в КНР, которая приняла участие в форуме международного сотрудничества «Пояс и Путь» в апреле этого года. В составе официальной делегации нашей страны Пекин также посетило руководство Беларусбанка.
С Государственным банком развития Китая за время партнерства подписан ряд совместных соглашений в финансовой сфере. Крупнейшим из них является привлечение в 2016 году экспортного кредита в объеме 1,4 млрд долларов США для финансирования строительства горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.
Благодаря тесному сотрудничеству двух сторон Беларусбанк имеет возможность на постоянной основе принимать участие в тематических семинарах, которые проводит Государственный банк развития Китая по направлению Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Данные мероприятия являются уникальной площадкой диалога по вопросам межбанковского сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2019
Курсы в банках
на 24.09.2019
Конвертация в банках
на 24.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте