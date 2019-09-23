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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОБМЕННИКА В МИНСКЕ
10:19 24.09.2019
ОАО «Технобанк» с 23 по 27 сентября приостановило работу обменного пункта №27/2, который расположен по адресу: Минск, ул. Кропоткина, 44. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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