БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОБМЕННИКА В МИНСКЕ

10:19 24.09.2019 ОАО «Технобанк» с 23 по 27 сентября приостановило работу обменного пункта №27/2, который расположен по адресу: Минск, ул. Кропоткина, 44. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.