ОАО «Банковский процессинговый центр» 24 сентября с 3.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе, отвечающем за формирование и обработку результатов проверки операций на предположительно мошеннический характер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Паритетбанк», в это время возможны перерывы в проверке операций в режиме Detection, после окончания технологических работ все случаи предположительно мошеннических операций будут обработаны. Проверка операций в режиме Prevention будет осуществляться в штатном режиме.