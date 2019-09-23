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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПРОВЕРКЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ DETECTION НОЧЬЮ 24 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
17:24 23.09.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» 24 сентября с 3.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе, отвечающем за формирование и обработку результатов проверки операций на предположительно мошеннический характер.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Паритетбанк», в это время возможны перерывы в проверке операций в режиме Detection, после окончания технологических работ все случаи предположительно мошеннических операций будут обработаны. Проверка операций в режиме Prevention будет осуществляться в штатном режиме.
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