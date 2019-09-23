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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
16:39 23.09.2019
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в Приложение 6 «Эквайринг» к Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 октября Приложение 6 Перечня вознаграждений дополнено платой «Ускоренное подключение к тарифному плану (за единицу терминального оборудования)».
Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте www.mtbank.by с 01.10.2019.
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