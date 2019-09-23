ОАО «БПС-Сбербанк» изменяет условия по автоматически переоформляемым срочным отзывным депозитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 сентября по автоматически переоформляемым срочным отзывным банковским депозитам в белорусских рублях «Приумножай» на 1 месяц, открытым до 12.08.2019, устанавливается процентная ставка в размере 3% годовых.

С 1 октября по депозитам «Приумножай» на 1 месяц, открытым до 12.08.2019 посредством системы Сбербанк Онлайн, прекращается их автоматическое переоформление. БПС-Сбербанк предлагает аналогичный продукт – срочный отзывный банковский депозит в белорусских рублях «Приумножай» на 35 дней.