БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧЕК ЮРЛИЦ И ИП

14:43 23.09.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 30 сентября вносит изменения в Условия выпуска и обслуживания банковских платежных карточек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, установлен лимит на снятие в банкоматах Альфа-Банка наличных белорусских рублей с каждой карточки клиента в сумме не более 5000 рублей в сутки (п.6 Статьи 6 Условий).