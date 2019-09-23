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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧЕК ЮРЛИЦ И ИП
14:43 23.09.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 30 сентября вносит изменения в Условия выпуска и обслуживания банковских платежных карточек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, установлен лимит на снятие в банкоматах Альфа-Банка наличных белорусских рублей с каждой карточки клиента в сумме не более 5000 рублей в сутки (п.6 Статьи 6 Условий).
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