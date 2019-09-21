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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ В 10 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДЛЯ СТРАНЫ ВАЛЮТАХ
13:04 23.09.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» предоставило возможность проводить расчеты в 10 эксклюзивных для страны валютах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого БПС-Сбербанк открывает счет в банке другой страны, позволяя свободно управлять финансами. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.
Впервые белорусы смогут на родине открыть счета в гонконгских долларах и турецких лирах. Также в банке прогнозируют интерес к хорватским кунам, венгерским форинтам и сербским динарам. Кроме этого вести расчеты теперь можно в кронах – шведских, норвежских, датских и чешских. Счета можно открывать и в сингапурских долларах.
«Теперь в Беларуси можно открывать счета, например, в гонконгских долларах, турецких лирах и венгерских форинтах. Такие операции особенно актуальны для тех, чья деятельность напрямую или косвенно связана с этими странами. Это значительно расширяет географию переводов и упрощает их маршрут, позволяя экономить на курсовых разницах», – пояснили в БПС-Сбербанке.
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