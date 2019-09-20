БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРОШЕЛ АУДИТ VISA НА ПРАВО ЭКВАЙРИНГА ОНЛАЙН-КАЗИНО, ЛОТЕРЕЙ И БУКМЕКЕРСКИХ КОМПАНИЙ

11:35 23.09.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» первым в стране прошло аудит платежной системы Visa и получило право осуществлять эквайринг онлайн-казино, лотерей и букмекерских компаний. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проверка соответствия стандартам подтвердила высокое качество управления рисками эквайринга. Это позволило Банку БелВЭБ получить специальное разрешение платежной системы Visa на обслуживание в сети Интернет таких высокотехнологичных клиентов как онлайн-казино, организаторы лотерей и букмекерские компании.