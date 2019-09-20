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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРОШЕЛ АУДИТ VISA НА ПРАВО ЭКВАЙРИНГА ОНЛАЙН-КАЗИНО, ЛОТЕРЕЙ И БУКМЕКЕРСКИХ КОМПАНИЙ
11:35 23.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» первым в стране прошло аудит платежной системы Visa и получило право осуществлять эквайринг онлайн-казино, лотерей и букмекерских компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проверка соответствия стандартам подтвердила высокое качество управления рисками эквайринга. Это позволило Банку БелВЭБ получить специальное разрешение платежной системы Visa на обслуживание в сети Интернет таких высокотехнологичных клиентов как онлайн-казино, организаторы лотерей и букмекерские компании.
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