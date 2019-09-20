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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ С НИДЕРЛАНДСКИМ CREDIT EUROPE BANK N.V. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ТОРГОВЫЕ ЦЕЛИ
10:39 23.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды) подписали базовое кредитное соглашение о предоставлении финансирования на торговые цели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение станет еще одним инструментом поддержки инициатив клиентов двух банков по реализации внешнеторговых проектов.
«Нидерландский банк является давним и безупречным партнером ОАО «Белагропромбанк» на международном финансовом рынке, в том числе по операциям на рынках долгового капитала. Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды) выступил одним из кредиторов в европейской синдикации, организованной ОАО «Белагропромбанк» в 2018 году», – отметили в Белагропромбанке.
Credit Europe Bank N.V. является частным универсальным банком, основан в 1994 году. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая международное торговое финансирование.
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