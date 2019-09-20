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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ИСКЛЮЧИЛ «НОРД ЕВРОПЕАН БАНК» ИЗ ЕДИНОГО РЕГИСТРА ЮРЛИЦ И ИП
09:27 23.09.2019
Закрытое акционерное общество «Норд Европеан Банк» (ЗАО «Н.Е.Б. Банк») исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Национального банка Беларуси №380 от 19 сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ЗАО «Н.Е.Б. Банк» (до 6 мая 2013 г. – ЗАО «Онербанк») было зарегистрировано 16 октября 2009 г. (регистрационный номер 807000227) и осуществляло свою деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности без права привлечения на счета и во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц.
Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО «Н.Е.Б. Банк» 15 сентября 2016 г.
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