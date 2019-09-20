БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ НОЧЬЮ 21 СЕНТЯБРЯ МОГУТ В БЕЛАРУСИ НЕ РАБОТАТЬ

13:45 20.09.2019 ОАО «Банковский процессинговый центр» проведет технологические работы 21 сентября с 2.00 до 5.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», в это время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.