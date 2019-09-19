ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября изменяет вознаграждения по операциям с использованием карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты за просмотр баланса (доступного остатка) по карточкам Беларусбанка в устройствах ОАО «Белинвестбанк» вознаграждение устанавливается в размере, предусмотренном по операциям в сети других банков Беларуси: 1 руб., 0,5 долл. США/евро, 35 рос. руб.

С 1 октября информацию о балансе (доступном остатке) без взимания вознаграждения можно получить в банкоматах и инфокиосках Беларусбанка, посредством дистанционных услуг (Интернет-банкинг, M-банкинг, SMS-банкинг, SMS-оповещение) с отражением остатка счета, а также в круглосуточной службе сервиса клиентов ОАО «Банковский процессинговый центр» по телефонам (017) 299 25 25, (017) 299-25-23.