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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 1 ОКТЯБРЯ БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ПРОСМОТР БАЛАНСА В БАНКОМАТАХ БЕЛИНВЕСТБАНКА
11:10 20.09.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября изменяет вознаграждения по операциям с использованием карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты за просмотр баланса (доступного остатка) по карточкам Беларусбанка в устройствах ОАО «Белинвестбанк» вознаграждение устанавливается в размере, предусмотренном по операциям в сети других банков Беларуси: 1 руб., 0,5 долл. США/евро, 35 рос. руб.

С 1 октября информацию о балансе (доступном остатке) без взимания вознаграждения можно получить в банкоматах и инфокиосках Беларусбанка, посредством дистанционных услуг (Интернет-банкинг, M-банкинг, SMS-банкинг, SMS-оповещение) с отражением остатка счета, а также в круглосуточной службе сервиса клиентов ОАО «Банковский процессинговый центр» по телефонам (017) 299 25 25, (017) 299-25-23.
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