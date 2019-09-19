|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ОКТЯБРЯ БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ПРОСМОТР БАЛАНСА В БАНКОМАТАХ БЕЛИНВЕСТБАНКА
11:10 20.09.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября изменяет вознаграждения по операциям с использованием карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты за просмотр баланса (доступного остатка) по карточкам Беларусбанка в устройствах ОАО «Белинвестбанк» вознаграждение устанавливается в размере, предусмотренном по операциям в сети других банков Беларуси: 1 руб., 0,5 долл. США/евро, 35 рос. руб.
С 1 октября информацию о балансе (доступном остатке) без взимания вознаграждения можно получить в банкоматах и инфокиосках Беларусбанка, посредством дистанционных услуг (Интернет-банкинг, M-банкинг, SMS-банкинг, SMS-оповещение) с отражением остатка счета, а также в круглосуточной службе сервиса клиентов ОАО «Банковский процессинговый центр» по телефонам (017) 299 25 25, (017) 299-25-23.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2019
Курсы в банках
на 20.09.2019
Конвертация в банках
на 20.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте