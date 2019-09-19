Департамент малого и среднего бизнеса ОАО «Банк БелВЭБ» провел в Бресте конференцию для клиентов - представителей малого и среднего бизнеса, которая была посвящена практическим аспектам финансовой и консультационной поддержки бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специалисты Банка БелВЭБ первоочередную задачу видят в значительном упрощении доступа к банковским продуктам и услугам. В этих целях банк трансформирует свои отделения в современные технологичные офисы, совершенствует специализированные продукты для категории МСБ, развивает дистанционные каналы обслуживания, обеспечивая тем самым доступ представителям бизнеса к банковским услугам в режиме «24/7».

Директор департамента малого и среднего бизнеса Банка БелВЭБ Виктор Шалак, открывая конференцию, рассказал, что сегодня банк выстраивает работу с компаниями данного сегмента в ином формате: создает институт персональных клиентских менеджеров и активно развивает партнерскую сеть.

«Наша задача – через удобные продукты и консалтинг, работу с партнерами и синергию с ними, сделать банк удобной сервисной организацией, которая помогает развивать ваш бизнес», – заявил В. Шалак, отдельно подчеркнув значимость происходящей цифровой трансформации банковского бизнеса.

По его словам, это означает, что сегодня клиент хочет видеть в лице банка не транзакционную организацию, и даже не кредитную, а партнера, который помогает ему зарабатывать деньги.

«В этом смысле мы ставим перед собой цель перейти на новую бизнес-модель, основанную на цифровых технологиях и мобильных решениях», – отметил В. Шалак.

По словам управляющего Брестским региональным отделением Банка БелВЭБ Александра Гордеюка, сегодня отделение одним из драйверов своего развития видит именно малый и средний бизнес.

«Мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с предпринимателями и со своей стороны предлагаем финансовую и консультационную поддержку. Сегодня нашими клиентами являются более 1600 представителей МСБ, и их количество за последний год выросло примерно на 20%. Во многом, благодаря переходу банка на новую бизнес-модель поддержки предпринимательства», – подчеркнул А. Гордеюк.

Участники конференции ознакомились с актуальными предложениями Банка БелВЭБ для МСБ, в том числе по финансовой поддержке предприятий. Кроме того, эксперты поделились актуальными знаниями в области информационных технологий в бухгалтерской деятельности, online-бухгалтерии, способам автоматизации ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также облачным сервисам.

С целью повышения уровня информированности клиентов Банк БелВЭБ традиционно проводит встречи и бизнес-конференции с представителями малого и среднего бизнеса в регионах. В ближайшее время запланировано еще несколько конференций для клиентов из этого сегмента.

В середине ноября пройдет Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси, генеральным партнером которой выступит Банк БелВЭБ.