БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛОСЬ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

18:26 19.09.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 19 сентября возобновило кредитование недвижимости, приобретаемой через партнеров банка (застройщиков, агентств недвижимости), с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитование по программе «Дружная будоўля» осуществляется на срок до 25 лет под ставку от 11% годовых.