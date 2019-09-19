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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛОСЬ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
18:26 19.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 19 сентября возобновило кредитование недвижимости, приобретаемой через партнеров банка (застройщиков, агентств недвижимости), с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитование по программе «Дружная будоўля» осуществляется на срок до 25 лет под ставку от 11% годовых.
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