ОАО «Белинвестбанк» проведет 25 сентября бесплатный семинар «Сделки по покупке/продаже бизнеса (M&A)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, спикеры мероприятия – старший юрист компании ООО «Сысуев, Бондарь и партнеры» Денис Слонимский и юрист Екатерина Шкарбута.

Эксперты расскажут о сделках по покупке и продаже бизнеса и их разновидностях; об этапах и структурировании таких сделок; о частых ошибках при их реализации.

Для участия требуется регистрация. Оставить заявку на участие можно по ссылке.