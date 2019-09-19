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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОВЕДЕТ 25 СЕНТЯБРЯ СЕМИНАР О СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ/ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА
17:48 19.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» проведет 25 сентября бесплатный семинар «Сделки по покупке/продаже бизнеса (M&A)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, спикеры мероприятия – старший юрист компании ООО «Сысуев, Бондарь и партнеры» Денис Слонимский и юрист Екатерина Шкарбута.
Эксперты расскажут о сделках по покупке и продаже бизнеса и их разновидностях; об этапах и структурировании таких сделок; о частых ошибках при их реализации.
Для участия требуется регистрация. Оставить заявку на участие можно по ссылке.
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