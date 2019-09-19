ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 сентября повышает процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:

по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Персональный», «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой» и «Сберегательный вкл@д» на сроки 7 и 13 месяцев – 10,3% годовых и 12,4% годовых соответственно;

по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Персональный» и «Сберегательный вкл@д» на срок 13 месяцев – 2,5% годовых, «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой» - 2,4% годовых.

Также с 20 сентября снижаются процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» на срок 7 месяцев в долларах США и евро до уровня 1,7% годовых и 0,5% годовых соответственно, не осуществляется привлечение средств в евро по данному вкладу на срок 3 месяца.