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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПОВЫШАЮТСЯ
15:55 19.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 сентября повышает процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:
по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Персональный», «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой» и «Сберегательный вкл@д» на сроки 7 и 13 месяцев – 10,3% годовых и 12,4% годовых соответственно;
по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Персональный» и «Сберегательный вкл@д» на срок 13 месяцев – 2,5% годовых, «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой» - 2,4% годовых.
Также с 20 сентября снижаются процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» на срок 7 месяцев в долларах США и евро до уровня 1,7% годовых и 0,5% годовых соответственно, не осуществляется привлечение средств в евро по данному вкладу на срок 3 месяца.
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