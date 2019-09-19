Услугами ОАО «АСБ Беларусбанк» по доверительному управлению средствами теперь можно пользоваться удаленно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в системе Интернет-банкинг реализована возможность заключения договора, перевода денег и подачи банку распоряжения на покупку или продажу ценных бумаг на зарубежных рынках. Помимо этого, клиентам банка доступен просмотр актуальной информации о текущем состоянии своего инвестиционного портфеля.

Данный продукт банка является альтернативой традиционным инструментам для размещения свободных средств – депозит и облигации, и, прежде всего, будет интересен клиентам, желающим получить более высокую доходность и готовым при этом к повышенным рискам.

Зарегистрироваться в системе Интернет-банкинг банка можно онлайн.