ОАО «Белинвестбанк» внедрило в Белорусском государственном университете многофункциональное интеллектуальное удостоверение «Карточка сотрудника».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инновационная разработка – результат совместной работы Белинвестбанка и центра информационных технологий вуза. Всего будет выдано порядка 5 тысяч карт. Накануне первые «Карточки сотрудника» были вручены специалистам подразделений университета.

Ее основной плюс – совмещенный функционал и физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух. С одной стороны, карта выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию университета. С другой, – имеет полный функционал платежного инструмента. Владельцу доступны все сервисы карты Mastercard Standard, включая услуги Интернет-банкинга и Мобильного приложения Белинвестбанка.

Бесконтактная технология оплаты Mastercard позволяет быстро расплачиваться одним прикосновением карты к терминалу.

Кроме того, «Карточка сотрудника» включает в себя программу лояльности «U.бонус», которая позволяет получать money-back в размере 0,7% от совершенных покупок, а также дает возможность пользоваться овердрафтным кредитованием. Карточка может быть выпущена как основная зарплатная или как дополнительная карточка к основной зарплатной.

По формату документ не отличается от обычной платежной банковской карточки. На лицевой стороне содержатся данные сотрудника: фотография, номер удостоверения и банковской карты. В верхнем правом углу размещена символика БГУ и Министерства образования Беларуси, а в левом – логотип банка.

Внедрение многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки «Карточка сотрудника» стало следующим этапом сотрудничества банка и ведущего вуза страны. Год назад в БГУ была внедрена аналогичная по функционалу «Карточка студента». Сегодня к проекту по выпуску многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки «Карточка студента» подключились еще шесть ведущих вузов Беларуси.