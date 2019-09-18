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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕДРИЛ В БГУ «КАРТОЧКУ СОТРУДНИКА»
12:52 19.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» внедрило в Белорусском государственном университете многофункциональное интеллектуальное удостоверение «Карточка сотрудника».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инновационная разработка – результат совместной работы Белинвестбанка и центра информационных технологий вуза. Всего будет выдано порядка 5 тысяч карт. Накануне первые «Карточки сотрудника» были вручены специалистам подразделений университета.
Ее основной плюс – совмещенный функционал и физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух. С одной стороны, карта выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию университета. С другой, – имеет полный функционал платежного инструмента. Владельцу доступны все сервисы карты Mastercard Standard, включая услуги Интернет-банкинга и Мобильного приложения Белинвестбанка.
Бесконтактная технология оплаты Mastercard позволяет быстро расплачиваться одним прикосновением карты к терминалу.
Кроме того, «Карточка сотрудника» включает в себя программу лояльности «U.бонус», которая позволяет получать money-back в размере 0,7% от совершенных покупок, а также дает возможность пользоваться овердрафтным кредитованием. Карточка может быть выпущена как основная зарплатная или как дополнительная карточка к основной зарплатной.
По формату документ не отличается от обычной платежной банковской карточки. На лицевой стороне содержатся данные сотрудника: фотография, номер удостоверения и банковской карты. В верхнем правом углу размещена символика БГУ и Министерства образования Беларуси, а в левом – логотип банка.
Внедрение многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки «Карточка сотрудника» стало следующим этапом сотрудничества банка и ведущего вуза страны. Год назад в БГУ была внедрена аналогичная по функционалу «Карточка студента». Сегодня к проекту по выпуску многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки «Карточка студента» подключились еще шесть ведущих вузов Беларуси.
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