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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) «ИНТЕРНЕТ-БАНК» И «КЛИЕНТ-БАНК» ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 22-23 СЕНТЯБРЯ
11:50 19.09.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 22 сентября регламентные работы с 21.00 до 11.00 23 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц.
Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке.
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