ОАО «Банк БелВЭБ» открыло СООО «Белвест» невозобновляемую кредитную линию на сумму до 150 млн российских рублей на срок до 1,5 года при участии льготного финансирования АО РОСЭКСИМБАНК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, назначение кредита – целевое финансирование экспорта в Беларусь высокотехнологичной продукции, произведенной в России.

Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских интеграционных проектов. Это направление работы для Банка БелВЭБ является одним из стратегических.

Новое соглашение является пятым по счету кредитным договором, реализуемым за счет ресурсов АО РОСЭКСИМБАНК, в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.

СООО «Белвест» является клиентом Банка БелВЭБ с 2010 года.