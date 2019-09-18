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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОТКРЫЛ БЕЛВЕСТУ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В РАЗМЕРЕ 150 МЛН РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
10:23 19.09.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» открыло СООО «Белвест» невозобновляемую кредитную линию на сумму до 150 млн российских рублей на срок до 1,5 года при участии льготного финансирования АО РОСЭКСИМБАНК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, назначение кредита – целевое финансирование экспорта в Беларусь высокотехнологичной продукции, произведенной в России.

Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских интеграционных проектов. Это направление работы для Банка БелВЭБ является одним из стратегических.

Новое соглашение является пятым по счету кредитным договором, реализуемым за счет ресурсов АО РОСЭКСИМБАНК, в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.

СООО «Белвест» является клиентом Банка БелВЭБ с 2010 года.
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