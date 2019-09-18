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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКИ НАЧАЛИ КРЕДИТОВАТЬ БИЗНЕС ЗА 2 ЧАСА
17:43 18.09.2019
Белорусским предпринимателям предложили взять кредит на развитие бизнеса всего за 2 часа. ОАО «БПС-Сбербанк» сократило время принятия решения до рекордного минимума. В сверхбыстром режиме можно получить кредит на сумму до $180 тысяч. Предложение доступно для бизнеса с ежегодной выручкой до $2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ускоренном формате доступен кредит на сумму до $180 тысяч, который выдается под поручительство собственника бизнеса. Заемными средствами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица из числа малого бизнеса, причем как действующие, так и новые клиенты банка.
Проект реализован благодаря банковским инновациям. В частности, специалисты банка автоматизировали три процесса: верификацию участников, принятие решения по сделке и формирование кредитной документации. Кроме того, в БПС-Сбербанке создали единое рабочее место для всех заинтересованных служб и внедрили новую скоринговую модель на основе Big Data. Это позволило радикально сократить сроки и существенно увеличить процент положительных решений по кредитным заявкам.
«Новый алгоритм кредитования значительно сокращает и упрощает процесс одобрения заявок. Это особенно важно для современного бизнеса, который сам живет на высоких скоростях и ожидает этого от других. Теперь достаточно 2 часов, чтобы банк рассмотрел заявку и предоставил кредит. Все работает максимально быстро и просто», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.
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