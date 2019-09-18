ОАО «АСБ Беларусбанк» изменяет процентные ставки по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки, начисляемые на сумму средств, хранящихся на счетах клиентов – физлиц в белорусских рублях (вновь открываемых и ранее открытых), с 1 октября устанавливаются в следующих размерах:

по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц – в размере 0,1% годовых, за исключением текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях «Пенсионный», специальных счетов «Жилищный займ», специальных счетов физических лиц «Субсидия» (по данным счетам размер процентной ставки составит 0,5% годовых);

по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц, к которым оформлены карточки, а также по счетам по учету страховых депозитов физических лиц – в размере 0,1% годовых.

При наличии по счетам, к которым оформлены карточки (за исключением карточки рассрочки «Магнит»), в текущем месяце и (или) месяце, предшествующем месяцу начисления процентов, зачисления пенсии (пособия) в соответствии с законодательством Беларуси, размер процентной ставки составит 0,5% годовых.