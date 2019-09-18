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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАРУСБАНКЕ С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ
14:00 18.09.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» изменяет процентные ставки по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки, начисляемые на сумму средств, хранящихся на счетах клиентов – физлиц в белорусских рублях (вновь открываемых и ранее открытых), с 1 октября устанавливаются в следующих размерах:
по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц – в размере 0,1% годовых, за исключением текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях «Пенсионный», специальных счетов «Жилищный займ», специальных счетов физических лиц «Субсидия» (по данным счетам размер процентной ставки составит 0,5% годовых);
по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц, к которым оформлены карточки, а также по счетам по учету страховых депозитов физических лиц – в размере 0,1% годовых.
При наличии по счетам, к которым оформлены карточки (за исключением карточки рассрочки «Магнит»), в текущем месяце и (или) месяце, предшествующем месяцу начисления процентов, зачисления пенсии (пособия) в соответствии с законодательством Беларуси, размер процентной ставки составит 0,5% годовых.
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