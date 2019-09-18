Кредиты в рамках совместной программы финансирования малого и среднего бизнеса «Поддержка регионов и женского предпринимательства» ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с 12 сентября стали еще доступней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, теперь кредитными ресурсами могут воспользоваться и предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие розничную торговлю.

Кроме того, расширен перечень регионов, которым доступны кредитные ресурсы на выгодных условиях.

Процентные ставки - от 9,83% годовых в белорусских рублях и 5,5% годовых в долларах США.