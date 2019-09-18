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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ КРЕДИТАМИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА И БАНКА РАЗВИТИЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
12:41 18.09.2019
Кредиты в рамках совместной программы финансирования малого и среднего бизнеса «Поддержка регионов и женского предпринимательства» ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с 12 сентября стали еще доступней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, теперь кредитными ресурсами могут воспользоваться и предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие розничную торговлю.
Кроме того, расширен перечень регионов, которым доступны кредитные ресурсы на выгодных условиях.
Процентные ставки - от 9,83% годовых в белорусских рублях и 5,5% годовых в долларах США.
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