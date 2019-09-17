ОАО «Банк БелВЭБ» открыло корреспондентские счета в российских рублях, тенге и евро в Евразийском банке развития (ЕАБР) в рамках подписанных ранее договоров корреспондентского счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие корреспондентских счетов является очередным шагом последовательной работы Банка БелВЭБ по участию в развитии взаимной торговли между государствами-участниками ЕАБР и дальнейшего углубления интеграционных процессов между ними.

«Теперь клиенты Банка БелВЭБ, имеющие экономические и торговые связи с государствами-участниками ЕАБР, получили дополнительную возможность напрямую производить взаиморасчеты по внешнеторговым контрактам с клиентами и контрагентами ЕАБР, что, безусловно, будет способствовать ускорению расчетов и позволит обеспечить стабильность и надежность международных межбанковских операций», – сказал первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный.

Напомним, 2 августа 2019 года ОАО «Банк БелВЭБ» и Евразийский банк развития (ЕАБР) заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее долгосрочное стратегическое партнерство при финансировании проектов, представляющих интерес для обеих сторон.