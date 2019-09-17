|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РЕАЛИЗОВАЛ В М-БАНКИНГ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION
10:22 18.09.2019
Держатели платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» с 17 сентября могут совершать операции по системе «Вестерн Юнион» в М-Банкинг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в М-Банкинг доступны операции:
отправления перевода в пользу физического лица (срочный/12 часов) путем списания средств с платежной карты, зарегистрированной в М-Банкинг;
выплаты перевода с зачислением средств на платежную карту, зарегистрированную в М-Банкинг;
проверка статуса перевода, отправленного клиентом в дистанционных каналах обслуживания ОАО «АСБ Беларусбанк».
Для получения доступа к операциям по переводам «Вестерн Юнион» пользователям М-Банкинг следует обновить перечень доступных операций в разделе «Платежи и переводы» мобильного приложения М-Банкинг нажать на экран мобильного устройства и провести по экрану сверху вниз.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2019
Курсы в банках
на 18.09.2019
Конвертация в банках
на 18.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте