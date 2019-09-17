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БЕЛАРУСБАНК РЕАЛИЗОВАЛ В М-БАНКИНГ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION

10:22 18.09.2019 Держатели платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» с 17 сентября могут совершать операции по системе «Вестерн Юнион» в М-Банкинг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в М-Банкинг доступны операции: отправления перевода в пользу физического лица (срочный/12 часов) путем списания средств с платежной карты, зарегистрированной в М-Банкинг; выплаты перевода с зачислением средств на платежную карту, зарегистрированную в М-Банкинг; проверка статуса перевода, отправленного клиентом в дистанционных каналах обслуживания ОАО «АСБ Беларусбанк». Для получения доступа к операциям по переводам «Вестерн Юнион» пользователям М-Банкинг следует обновить перечень доступных операций в разделе «Платежи и переводы» мобильного приложения М-Банкинг нажать на экран мобильного устройства и провести по экрану сверху вниз.