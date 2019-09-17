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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК РЕАЛИЗОВАЛ В М-БАНКИНГ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION
10:22 18.09.2019

Держатели платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» с 17 сентября могут совершать операции по системе «Вестерн Юнион» в М-Банкинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в М-Банкинг доступны операции:

отправления перевода в пользу физического лица (срочный/12 часов) путем списания средств с платежной карты, зарегистрированной в М-Банкинг;

выплаты перевода с зачислением средств на платежную карту, зарегистрированную в М-Банкинг;

проверка статуса перевода, отправленного клиентом в дистанционных каналах обслуживания ОАО «АСБ Беларусбанк».

Для получения доступа к операциям по переводам «Вестерн Юнион» пользователям М-Банкинг следует обновить перечень доступных операций в разделе «Платежи и переводы» мобильного приложения М-Банкинг нажать на экран мобильного устройства и провести по экрану сверху вниз.
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