ОАО «Белинвестбанк» и ООО «Лайт Вел Организейшн» запустили новый мобильный финансовый сервис «О!плати», который совмещает возможности платежного приложения и традиционный мессенджер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мобильный платежный сервис «О!плати» работает с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской платежной карточке.

Разработчик системы – компания LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн»), является оператором системы расчетов с использованием электронных денег О!плати. Банк, эмитирующий электронные деньги и осуществляющий расчеты с их использованием в системе О!плати, – ОАО «Белинвестбанк». Приложение доступно как для частных клиентов, так и для бизнеса.

«Современные бизнес-процессы в банковской деятельности уже основаны на использовании самых разнообразных возможностей цифровых технологий. Тем не менее, это уникальная для белорусского рынка инновация в финансовом секторе. Тот самый пример успешной синергии отечественного IТ-разработчика и одного из ведущих кредитно-финансовых институтов страны, который, безусловно, поможет выйти на качественно новый уровень сервиса. Для частных пользователей и бизнеса приложение обеспечивает ускорение, удешевление и упрощение получения финансовых услуг и осуществления расчетов в режиме онлайн и офлайн. Для государства – это серьезное удешевление платежной инфраструктуры в стране. Ведь в основе расчетов – смартфон, который есть сегодня практически у каждого», – сказал заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко.

Чтобы воспользоваться сервисом О!плати, необходимо скачать приложение для операционной системы Android или iOS на свой смартфон. Мобильный платежный сервис бесплатный для пользователей-физических лиц. За его скачивание и установку также не придется платить. Среди преимуществ сервиса – мгновенная оплата товаров, продуктов и услуг в организациях торговли и сервиса, возможность совершения платежей через систему ЕРИП, расчеты в сети Интернет.

Сервис предоставляет возможность общения как в обычном мессенджере. Автоматическая загрузка адресной книги обеспечивает список контактов, у которых установлен сервис О!плати.

Кроме того, пользователь может создавать собственную визитную карточку. Вся необходимая информация «зашивается» в QR-код, который и является электронной визиткой. Обмениваться визитными карточками очень просто: достаточно навести камеру смартфона с открытым приложением на QR-код коллеги и информация будет внесена в список контактов.

О!плати обеспечивает возможность перевода денег без комиссии между пользователями в чате. Для этого необходимо направить запрос на определенную сумму или, наоборот, перевести денежные средства пользователю.

Наличие неограниченного количества кошельков дает возможность контролировать и структурировать свой бюджет, а также откладывать средства. Деньги с одного кошелька на другой поступают в ту же секунду.

Пополнить кошелек можно с карты любого банка, а вывести средства – на карточку Белинвестбанка.

Кроме того, в О!плати будут собраны все дисконтные карты пользователя.

«Сегодня жизнь показывает, что абсолютно все уходит в онлайн, упрощается для пользователя. Для осуществления расчетов теперь достаточно одного мобильного телефона вместо наличных или веера банковских платежных карточек и отдельного портмоне с дисконтными картами. И такие возможности предоставляет белорусский платежный сервис. Проделана огромная работа. Более года мы создавали сервис, обеспечивая мгновенную работу приложения, его безопасность. В итоге на рынок вышел продукт, который не только работает на благо экономики Беларуси, но и способствует развитию бизнеса. Со своей стороны, Национальный Банк как регулятор, уже начал работу по внесению изменений в законодательные акты для возможности использования подобных сервисов. Новейший платежный сервис снизит затраты продавцов, усилит конкуренцию. Так что платить безналом для многих из нас станет более удобно, чем наличными деньгами», – отметил директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.

Оплата с помощью сервиса О!плати происходит в приложении при помощи QR-кода. Он уникальный и генерируется для каждого нового платежа. QR-код, открытый на смартфоне, продавец с помощью сканера считывает и списывает необходимую сумму. Второй вариант оплаты – возможность навести свой смартфон на QR платежа.

Главные преимущества О!плати для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей: минимальные затраты на эквайринг и отсутствие необходимости в дорогостоящем оборудовании.

Первоначально мобильный платежный сервис О!плати был запущен в организациях торговли и сервиса на базе Белорусского государственного университета. Ведущий вуз страны не в первый раз стал партнером ОАО «Белинвестбанк» по внедрению IT-инноваций. В прошлом году студенты БГУ первыми в стане стали обладателями многофункционального электронного студенческого билета, совмещенного с банковской платежной карточкой.

Первым среди регионов, присоединившихся к мобильному платежному сервису О!плати, стал Гомель. Пилотный проект по подключению сервиса реализован на базе строймаркета KSK. В результате проведенной интеграции с компьютерно-кассовой системой предприятия клиенты уже сегодня могут рассчитаться за покупки с помощью сервиса О!плати.

С выходом на рынок мобильного платежного сервиса начинается активное развитие партнерской сети О!плати.