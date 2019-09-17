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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 26 СЕНТЯБРЯ БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ С КАРТ В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА
15:45 17.09.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» изменяет условия снятия наличных по своим картам в сети банкоматов «Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 26 сентября вводится плата за снятие наличных в банкоматной сети Приорбанка в размере стандартной комиссии за снятие средств в АТМ других банков.

В настоящее время держатели карт БПС-Сбербанка могут воспользоваться бескомиссионным снятием наличных денег в объединенной сети банкоматов, в которую входит более 1700 устройств банка и ОАО «АСБ Беларусбанк».
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