ОАО «БПС-Сбербанк» изменяет условия снятия наличных по своим картам в сети банкоматов «Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 26 сентября вводится плата за снятие наличных в банкоматной сети Приорбанка в размере стандартной комиссии за снятие средств в АТМ других банков.

В настоящее время держатели карт БПС-Сбербанка могут воспользоваться бескомиссионным снятием наличных денег в объединенной сети банкоматов, в которую входит более 1700 устройств банка и ОАО «АСБ Беларусбанк».