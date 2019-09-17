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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УПРОСТИЛ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:49 17.09.2019
ЗАО «Идея Банк» с 17 сентября упростило оформление кредитов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты максимальная сумма кредита, которая предоставляется без справки о доходах, увеличена до 10000 руб.
Также до 10000 руб. увеличены максимальные суммы по кредитам, которые оформляются онлайн в Интернет-банке и Мобильном приложении.
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