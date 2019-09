БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРИЛ СПИСОК СВОИХ ПАРТНЕРОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ЧЕХИИ

13:19 17.09.2019 ОАО «Белагропромбанк» заключило соглашение с Česká exportní banka, a.s. (Чехия), расширив список своих партнеров на чешском финансовом рынке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключение соглашения между ОАО «Белагропромбанк» и Česká exportní banka, a.s. (Чехия) – шаг, определяющий дальнейшее расширение взаимоотношений с иностранными финансовыми партнерами данного региона. Совместные потенциалы двух ведущих финансовых институтов в перспективе будут в полной мере способствовать реализации внешнеэкономического потенциала Беларуси и Чехии. Česká exportní banka, a.s. – специализированный банковский институт с прямым и косвенным государственным владением, образованный в 1995 году в соответствии с актом №58/1995 Coll. по страхованию и финансированию экспорта с государственной поддержкой. Банк формирует один из базовых элементов Чешской государственной политики по поддержанию экспорта.