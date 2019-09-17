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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРИЛ СПИСОК СВОИХ ПАРТНЕРОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ЧЕХИИ
13:19 17.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» заключило соглашение с Česká exportní banka, a.s. (Чехия), расширив список своих партнеров на чешском финансовом рынке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключение соглашения между ОАО «Белагропромбанк» и Česká exportní banka, a.s. (Чехия) – шаг, определяющий дальнейшее расширение взаимоотношений с иностранными финансовыми партнерами данного региона. Совместные потенциалы двух ведущих финансовых институтов в перспективе будут в полной мере способствовать реализации внешнеэкономического потенциала Беларуси и Чехии.
Česká exportní banka, a.s. – специализированный банковский институт с прямым и косвенным государственным владением, образованный в 1995 году в соответствии с актом №58/1995 Coll. по страхованию и финансированию экспорта с государственной поддержкой. Банк формирует один из базовых элементов Чешской государственной политики по поддержанию экспорта.
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