БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОМАТОВ ПРИОРБАНКА НОЧЬЮ 18 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

12:25 17.09.2019 «Приорбанк» ОАО проведет 18 сентября с 2.00 до 6.00 технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны перерывы в обслуживании банкоматов и инфокиосков Приорбанка, а также системы SmartPos.