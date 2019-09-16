ЗАО «Банк «Решение» с 16 сентября изменило условия дополнительных взносов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, прием допзносов по вкладам осуществляется:

«Формула успеха»: на 3, 7, 9 и 12 мес. – допвзносы прекращаются за 30 дней до окончания срока; на 13 и 24 мес. – допвзносы прекращаются за 360 дней до окончания срока;

«Онлайн-решение»: на 3, 7, 9 и 12 мес. – допвзносы прекращаются за 30 дней до окончания срока; на 13 и 24 мес. – допвзносы прекращаются за 360 дней до окончания срока.