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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНИЛИСЬ
11:34 17.09.2019
ЗАО «Банк «Решение» с 16 сентября изменило условия дополнительных взносов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, прием допзносов по вкладам осуществляется:
«Формула успеха»: на 3, 7, 9 и 12 мес. – допвзносы прекращаются за 30 дней до окончания срока; на 13 и 24 мес. – допвзносы прекращаются за 360 дней до окончания срока;
«Онлайн-решение»: на 3, 7, 9 и 12 мес. – допвзносы прекращаются за 30 дней до окончания срока; на 13 и 24 мес. – допвзносы прекращаются за 360 дней до окончания срока.
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