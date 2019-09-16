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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
10:43 17.09.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вносит изменения в перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 17 сентября вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений:
уточнена возможность подключения к карточке/текущему (расчетному) счету только одной из услуг «Альфа-Белавиа», «А-курс» либо «Пора добра»;
уточнена информация о невозможности отключения от Набора привилегий/Пакета решений по инициативе клиента при неоплаченной просроченной задолженности Единого вознаграждения/ вознаграждения за повторное подключение к Набору привилегий/Пакету решений после отключения/ вознаграждения за изменение Пакета решений.
Также с 1 октября вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений: увеличивается стоимость услуги «Альфа-Белавиа» для новых и действующих клиентов. Услуга «Альфа-Белавиа» не подключается к картам Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Gold, обсуживающихся вне Пакетов решений. При этом возможно подключение услуги «Альфа-Белавиа» к данным картам в Пакетах решений.
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