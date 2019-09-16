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БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

09:45 17.09.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило новый банкомат в Минске (ул. Уманская, 54-166. ТЦ «Глобо»), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.