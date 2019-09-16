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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА СОСТОИТСЯ 23 СЕНТЯБРЯ
17:07 16.09.2019
Внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО состоится 23 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании акционеры рассмотрят заключение аудиторского общества с ограниченной ответственностью «Аудитэл» по результатам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО за 1 полугодие 2019 года.
Акционеры установят размер дивидендов и срока их выплаты, изменяет состав Ревизионной комиссии, а также изберут членов Наблюдательного совета банка.
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