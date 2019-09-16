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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БНБ-БАНКА 17 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
15:44 16.09.2019
Исполнительный директор – начальник Управления кредитования корпоративного бизнеса ОАО «БНБ-Банк» Анжелла Рудик проведет 17 сентября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 388-84-43.
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