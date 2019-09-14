|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 18 СЕНТЯБРЯ БАНК ДАБРАБЫТ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
13:11 16.09.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 18 сентября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из п.п. 4.9. Главы «Предоставление приложений, поступивших в электронном виде, на бумажном носителе по письменному заявлению Клиента» Главы 4 «Расчетное обслуживание в иностранной валюте» Тарифов исключается фраза «(в т.ч. НДС 20%)».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2019
Курсы в банках
на 16.09.2019
Конвертация в банках
на 16.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте