ОАО «Банк Дабрабыт» с 18 сентября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из п.п. 4.9. Главы «Предоставление приложений, поступивших в электронном виде, на бумажном носителе по письменному заявлению Клиента» Главы 4 «Расчетное обслуживание в иностранной валюте» Тарифов исключается фраза «(в т.ч. НДС 20%)».