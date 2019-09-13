ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ СЛУЖБА БЕЛАРУСІ. 100 ГОД»
10:33 16.09.2019

Национальный банк Беларуси с 16 сентября выпускает в обращение памятные монеты «Дыпламатычная служба Беларусі. 100 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 37 мм, пробой сплава 925, тиражом 750 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 15,5 г, диаметром 37 мм, тиражом 1500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: в центре – на фоне стилизованного изображения цветка василька рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надписи: вверху – РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), внизу слева − год чеканки (на серебряной справа − проба сплава).

Реверс: в центре на фоне стилизованной карты мира − эмблема Министерства иностранных дел, по кругу надписи: ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ СЛУЖБА БЕЛАРУСІ. 100 ГОД.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряная – «пруф», медно-никелевая – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2019
валюта курс
EUR 2.2768
USD 2.0511
RUB 3.1859
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2768 -0.0089
USD 2.0511 -0.0238
RUB 3.1859 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2680
USD 2.0400 2.0480
RUB 3.1820 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1100
EUR/RUB 70.5500 71.2000
USD/RUB 63.6500 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте