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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ СЛУЖБА БЕЛАРУСІ. 100 ГОД»
10:33 16.09.2019
Национальный банк Беларуси с 16 сентября выпускает в обращение памятные монеты «Дыпламатычная служба Беларусі. 100 год».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 37 мм, пробой сплава 925, тиражом 750 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 15,5 г, диаметром 37 мм, тиражом 1500 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: в центре – на фоне стилизованного изображения цветка василька рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надписи: вверху – РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), внизу слева − год чеканки (на серебряной справа − проба сплава).
Реверс: в центре на фоне стилизованной карты мира − эмблема Министерства иностранных дел, по кругу надписи: ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ СЛУЖБА БЕЛАРУСІ. 100 ГОД.
Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряная – «пруф», медно-никелевая – «пруф-лайк».
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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