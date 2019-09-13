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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ
09:41 16.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 13 сентября увеличило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки составляет:
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» от 9,3% до 12,6% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с переменной процентной ставкой сроком хранения на 185 дней – 10,2% годовых;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой сроком хранения 185 дней – 10% годовых.
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