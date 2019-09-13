БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ

09:41 16.09.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 13 сентября увеличило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки составляет: вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» от 9,3% до 12,6% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с переменной процентной ставкой сроком хранения на 185 дней – 10,2% годовых; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой сроком хранения 185 дней – 10% годовых.