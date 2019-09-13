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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК С 1 ОКТЯБРЯ ПРЕКРАТИТ ПОДДЕРЖКУ SMS-БАНКИНГА
17:38 13.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 1 октября прекращает поддержку системы «SMS-банкинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, SMS-банкинг предоставляет возможность держателям банковских платежных карточек Белинвестбанка, которые являются абонентами операторов мобильной связи А1, МТС и Life:), производить платежи и получать информацию с использованием мобильных телефонов посредством SMS-сообщений. Для того чтобы получить информацию от банка или провести платеж, пользователю нужно отправить SMS-сообщение на номер 1239 и ждать получения ответных SMS-сообщений от банка с уже обработанной информацией. Это достаточно длинный и затратный путь, так как стоимость отправки одного SMS-сообщения взимается согласно тарифным планам оператора мобильной связи.
Современное решение для пользователей смартфонов – мобильное приложение Белинвестбанка для систем iOS и Android, которое предоставляет максимальные возможности для управления своими финансами.
Кроме того, можно воспользоваться Интернет-банкингом для физических лиц через браузер на компьютере, планшете или смартфоне. Данные каналы дистанционного банковского обслуживания удобные, функциональные, безопасные и бесплатные.
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