ОАО «Белагропромбанк» с 13 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:

в долларах США:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,0% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,85% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,65% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - до 1,9% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 1,9% годовых.

в евро:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 0,3% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,4% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,0% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - до 0,8% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 0,7% годовых.

в российских рублях:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 2,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 3,55% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 3,55% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 6,0% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - до 6,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 6,5% годовых.