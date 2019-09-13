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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 13 СЕНТЯБРЯ БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:13 13.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 13 сентября изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
в долларах США:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,0% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,85% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,65% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - до 1,9% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 1,9% годовых.
в евро:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 0,2% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 0,3% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 0,4% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,0% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - до 0,8% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 0,7% годовых.
в российских рублях:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 2,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 3,55% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 3,55% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 6,0% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - до 6,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 6,5% годовых.
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