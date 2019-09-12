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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ
13:35 12.09.2019

ОАО «Технобанк» с 11 сентября изменило условия по банковским вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки:

«Отличный» в долларах США – 1,5%, срок вклада 365 дней;

«Новый» в долларах США – 1,7%, срок вклада 735 дней;

«Новая вершина» в долларах США – 1%, срок вклада 1095 дней;

«Наше Будущее» в долларах США – 2,3%, срок вклада 1825 дней.

«Отличный» в евро – 0,7%, срок вклада 365 дней;

«Новый» в евро – 0,8%, срок вклада 735 дней;

«Новая вершина» в евро – 0,5%, срок вклада 1095 дней;

«Наше Будущее» в евро – 1%, срок вклада 1825 дней;

«ТРИумф» в белорусских рублях – 8%, срок вклада 95 дней;

«Максимум» в белорусских рублях – 9%, срок вклада 370 дней.

«Отличный» в российских рублях – 5,3%, срок вклада 365 дней;

«Оптимальный» в российских рублях – 5,2%, срок вклада 180 дней;

«ТРИумф» в российских рублях – 5%, срок вклада 95 дней;

«Новый» в российских рублях – 6%, срок вклада 735 дней.

Также изменены условия по интернет-депозитам:

«Е-Дуэт» в белорусских рублях – 7%, срок вклада 60 дней;

«Е-Соло» в белорусских рублях – 6%, срок вклада 35 дней;

«Е-Успешный» в долларах США – 1%, срок вклада 365 дней;

«Е-Спринт» в долларах США – 0,5%, срок вклада 35 дней;

«Е-Максимум» в белорусских рублях – 9,5%, срок вклада 370 дней;

«Е-Триумф» в белорусских рублях – 8,2%, срок вклада 95 дней;

«Е-Фурор» в долларах США – 1,8%, срок вклада 735 дней.
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