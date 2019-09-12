БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ

13:35 12.09.2019 ОАО «Технобанк» с 11 сентября изменило условия по банковским вкладам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки: «Отличный» в долларах США – 1,5%, срок вклада 365 дней; «Новый» в долларах США – 1,7%, срок вклада 735 дней; «Новая вершина» в долларах США – 1%, срок вклада 1095 дней; «Наше Будущее» в долларах США – 2,3%, срок вклада 1825 дней. «Отличный» в евро – 0,7%, срок вклада 365 дней; «Новый» в евро – 0,8%, срок вклада 735 дней; «Новая вершина» в евро – 0,5%, срок вклада 1095 дней; «Наше Будущее» в евро – 1%, срок вклада 1825 дней; «ТРИумф» в белорусских рублях – 8%, срок вклада 95 дней; «Максимум» в белорусских рублях – 9%, срок вклада 370 дней. «Отличный» в российских рублях – 5,3%, срок вклада 365 дней; «Оптимальный» в российских рублях – 5,2%, срок вклада 180 дней; «ТРИумф» в российских рублях – 5%, срок вклада 95 дней; «Новый» в российских рублях – 6%, срок вклада 735 дней. Также изменены условия по интернет-депозитам: «Е-Дуэт» в белорусских рублях – 7%, срок вклада 60 дней; «Е-Соло» в белорусских рублях – 6%, срок вклада 35 дней; «Е-Успешный» в долларах США – 1%, срок вклада 365 дней; «Е-Спринт» в долларах США – 0,5%, срок вклада 35 дней; «Е-Максимум» в белорусских рублях – 9,5%, срок вклада 370 дней; «Е-Триумф» в белорусских рублях – 8,2%, срок вклада 95 дней; «Е-Фурор» в долларах США – 1,8%, срок вклада 735 дней.