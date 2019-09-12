|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ
13:35 12.09.2019
ОАО «Технобанк» с 11 сентября изменило условия по банковским вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки:
«Отличный» в долларах США – 1,5%, срок вклада 365 дней;
«Новый» в долларах США – 1,7%, срок вклада 735 дней;
«Новая вершина» в долларах США – 1%, срок вклада 1095 дней;
«Наше Будущее» в долларах США – 2,3%, срок вклада 1825 дней.
«Отличный» в евро – 0,7%, срок вклада 365 дней;
«Новый» в евро – 0,8%, срок вклада 735 дней;
«Новая вершина» в евро – 0,5%, срок вклада 1095 дней;
«Наше Будущее» в евро – 1%, срок вклада 1825 дней;
«ТРИумф» в белорусских рублях – 8%, срок вклада 95 дней;
«Максимум» в белорусских рублях – 9%, срок вклада 370 дней.
«Отличный» в российских рублях – 5,3%, срок вклада 365 дней;
«Оптимальный» в российских рублях – 5,2%, срок вклада 180 дней;
«ТРИумф» в российских рублях – 5%, срок вклада 95 дней;
«Новый» в российских рублях – 6%, срок вклада 735 дней.
Также изменены условия по интернет-депозитам:
«Е-Дуэт» в белорусских рублях – 7%, срок вклада 60 дней;
«Е-Соло» в белорусских рублях – 6%, срок вклада 35 дней;
«Е-Успешный» в долларах США – 1%, срок вклада 365 дней;
«Е-Спринт» в долларах США – 0,5%, срок вклада 35 дней;
«Е-Максимум» в белорусских рублях – 9,5%, срок вклада 370 дней;
«Е-Триумф» в белорусских рублях – 8,2%, срок вклада 95 дней;
«Е-Фурор» в долларах США – 1,8%, срок вклада 735 дней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
Курсы в банках
на 12.09.2019
Конвертация в банках
на 12.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте