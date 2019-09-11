БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 15-16 СЕНТЯБРЯ

17:41 11.09.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) будет проводить регламентные работы с 3.00 15 сентября до 14.00 16 сентября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц. Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке.